Fußball : KSC stoppt Erfolgsserie des FC St. Pauli

Der Karlsruher SC hat die Siegesserie des FC St.

Karlsruhe | Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga beendet. Durch das 0:0 am Samstag im Wildparkstadion verpasste der KSC allerdings einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsplätze. Nach zuvor fünf Siegen nacheinander stehen die Hamburger dagegen weiter im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Daniel-Kofi Kyereh (7. Minute) und Rico Benatelli (57.) hatten die größt...

