Parteien : Kruse neuer Hamburger FDP-Landesvorsitzender

Michael Kruse ist neuer Landesvorsitzender der Hamburger FDP.

Hamburg | Bei einem weitgehend online abgehaltenen Parteitag stimmten am Sonntag 207 Mitglieder für den 37 Jahre alten früheren Co-Fraktionsvorsitzenden in der Bürgerschaft. 127 votierten für den früheren Bürgerschaftsabgeordneten Daniel Oetzel. Weiter gab es in dem Wahlgang drei Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Kruse folgt der Bundestagsabgeordneten Katja S...

