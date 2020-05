Kriminalität : Kripo warnt vor gefälschten Mails zu Corona-Soforthilfen

Das Landeskriminalamt (LKA) warnt vor gefälschten E-Mails im Zusammenhang mit Corona-Soforthilfen. Es werde vorgetäuscht, die Mails stammten von der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), teilte die zentrale Ansprechstelle Cybercrime des LKA am Montag in Kiel mit. In dem Anschreiben werde der Empfänger aufgefordert, einen bereits erhaltenen Zuschuss teilweise oder komplett zurück zu überweisen, sollte der Antrag auf Soforthilfe «entscheidungserhebliche Falschangaben» enthalten. Die Mail könnte als Vorbereitung dienen, später Rücküberweisungen auf ein Konto der bisher unbekannten Täter zu veranlassen, erläuterte eine LKA-Sprecherin.

04. Mai 2020, 17:02 Uhr

Am Montag seien erstmals im Namen der IB.SH gefälschte E-Mails mit zwei Anhängen versandt worden. Die beigefügten, offiziell wirkenden PDF-Dokumente werden als Rechtsbelehrung über die Pflichten als Antragssteller sowie als Bescheinigung über erhaltene Zuschüsse zur Vorlage beim Finanzamt ausgegeben.

Die Täter bauen laut LKA eine Drohkulisse mit Strafandrohung auf, verbunden mit der Aufforderung, die angebliche Bescheinigung für das Finanzamt ausgefüllt zurückzusenden.

Die Absender-Adresse der Mails lautet in Schleswig-Holstein «corona-zuschuss@ib-sh.de.com». Auch in anderen Bundesländern seien bereits ähnliche Mails versendet worden.

Das LKA rät, grundsätzlich nur Mail-Anlagen von Absendern zu öffnen, die man selber kennt. «Nehmen Sie keinen Kontakt mit den Tätern unter der oben genannten E-Mail-Adresse auf und füllen Sie die angehängten Formulare nicht aus!», betonte das LKA. «Diese Mails stammen nicht von den vorgegebenen Stellen.»

Wegen der Mails wurde Strafanzeige erstattet wegen Fälschung beweiserheblicher Daten. Dafür sieht Paragraph 269 Strafgesetzbuch Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren vor.