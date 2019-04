Schifffahrt : Kreuzfahrtschiff «MSC Meraviglia» läuft Kieler Hafen an

von dpa

27. April 2019, 14:59 Uhr

Das Kreuzfahrtschiff «MSC Meraviglia» ist am Samstag erstmals in den Kieler Hafen eingelaufen. Gleichzeitig wurde das neue Terminal am Ostuferhafen offiziell in Betrieb genommen, teilte die Reederei mit. Ab 2020 soll Kiel der Heimathafen für zwei Kreuzfahrtschiffe von «MSC Cruises» sein. Die «MSC Meraviglia» hat Platz für bis zu 5700 Passagiere. Das Schiff wird bis Ende September im wöchentlichen Wechsel über Kopenhagen, Helsinki und Tallin nach St. Petersburg und über Kopenhagen und Stavanger zu den norwegischen Fjorden fahren. Der Kieler Hafen werde auch eine Landstrom-Versorgung prüfen. Das Schiff könnte Strom über eine solche Anlage beziehen.