Gesundheit : Kreis Segeberg: Größere Corona-Ausbrüche in zwei Altenheimen

In zwei Seniorenheimen im Kreis Segeberg hat es größere Corona-Ausbrüche gegeben.

Boostedt | In der Seniorenresidenz Köhlerhof in Bad Bramstedt wurden 46 Bewohner und 4 Mitarbeiter positiv getestet, wie der Kreis am Mittwoch mitteilte. Die ersten Fälle waren am Wochenende bekannt geworden. Daraufhin wurden rund 130 Menschen getestet. Darunter w...

