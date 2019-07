Tennis : Krawietz und Mies mit Doppel-Einsatz in Hamburg

Am dritten Tag des Tennisturniers am Hamburger Rothenbaum stehen aus deutscher Sicht die Doppel im Fokus. An den ersten Achtelfinals im Einzel sind am heutigen Mittwoch keine deutschen Profis beteiligt. Dafür treten die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies gegen Roman Jebavy und Matwe Middelkoop (Tschechien/Niederlande) an.

von dpa

24. Juli 2019, 00:25 Uhr

Das Duo aus Coburg und Köln hatte in Paris den ersten Grand-Slam-Titel eines deutschen Doppels seit 82 Jahren gewonnen, seitdem aber in Antalya, Halle/Westfalen und Wimbledon jeweils in der ersten Runde verloren. Auch das bislang im Davis Cup gesetzte Team Jan-Lennard Struff und Tim Pütz bestreitet sein erstes Turniermatch heute. Die Einzel-Achtelfinals von Struff, Alexander Zverev und Rudi Molleker wurden für den morgigen Donnerstag angesetzt.