Gesundheit : Krankenkasse warnt vor Selfies mit gelbem Impfausweis

Die Krankenkasse Barmer Hamburg warnt vollständig gegen Corona geimpfte Menschen davor, sich mit ihrem ausgefüllten gelben Impfpass zu fotografieren und das Bild im Internet zu veröffentlichen.

Hamburg | „Die Daten, wie die Chargennummer des Impfstoffes oder Stempel der Arztpraxis, können von Fälschern missbraucht werden“, sagte Barmer-Landesgeschäftsführer Frank Liedtke am Donnerstag laut Mitteilung in Hamburg. Die Covid-19-Impfung ist in der Regel in dem gelben Heft mit einem Aufkleber, dem Datum sowie den Daten der Arztpraxis sowie einer Untersc...

