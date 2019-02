Schifffahrt : Kramp-Karrenbauer tauft weltgrößtes LNG-Bunkerschiff

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer tauft heute im Hamburger Hafen das weltweit größte Tankschiff für verflüssigtes Erdgas LNG. Die 117 Meter lange «Kairos» soll künftig als mobile schwimmende Tankstelle in der Nord- und Ostsee Schiffe mit dem ultrakalten LNG als Treibstoff versorgen. Dahinter steht die Hamburger Firma Nauticor, eine Tochtergesellschaft des Linde-Konzerns.

von dpa

08. Februar 2019, 01:09 Uhr

Die «Kairos» kann 7500 Kubikmeter LNG bunkern und die Schiffe nicht nur während der Liegezeit im Hafen betanken, sondern auch auf See. Das seegängige Schiff mit Eisklasse kommt auf eine Geschwindigkeit von 13 Knoten (24 Kilometer pro Stunde) und soll in der Nordsee von den Niederlanden bis Dänemark und der gesamten Ostsee eingesetzt werden. Den Hamburger Hafen wird das Schiff nach der Taufe nicht so bald wiedersehen, da der noch vergleichsweise geringe LNG-Bedarf des Hafens über Tanklastwagen gedeckt wird. Nach Angaben von Nauticor können in Nordwesteuropa rund 150 Schiffe LNG tanken. In den kommenden Jahren sollen 150 bis 200 dazukommen.