Parteien : Kramp-Karrenbauer: Aygül Özkan gute Wahl der Hamburger CDU

CDU-Generalsekretärin Annegret Kamp-Karrenbauer hat die von der Hamburger Parteiführung angestrebte Spitzenkandidatur von Aygül Özkan bei der Bürgerschaftswahl 2020 als gute Wahl gelobt. Zwar entscheide die Hamburger CDU in dieser Frage in eigener Verantwortung, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Mit der kürzlich schwer erkrankten früheren niedersächsischen Integrationsministerin türkischer Abstammung hätten die Hamburger Parteikollegen aber eine «Frau ins Visier genommen, die über Regierungserfahrung verfügt, die Hamburger Wurzeln hat und die für viele Gruppen hier in Hamburg ein gutes Angebot ist». Insofern sei der Schritt für sie «zuerst einmal nachvollziehbar und eine gute Wahl».

von dpa

22. August 2018, 05:11 Uhr

Dass der Name der Wunschkandidatin schon 18 Monate vor der Wahl verkündet wurde, obwohl Özkan die Aufgabe aufgrund der erst kürzlich bei ihr festgestellten Krankheit eventuell gar nicht übernehmen kann, sei in Ordnung. «Mir ist nur ganz wichtig - und das gehört dann auch zu einer Partei, die das C im Namen trägt -, dass man in einer Situation, in der die Kandidatin mit ihrer Gesundheit zu kämpfen hat, auch ganz klar sagt: «Das ist eine gute Wahl, sie ist es auch weiter für die Zukunft und wir nehmen uns die Zeit, sich die Dinge entwickeln zu lassen, und werden jetzt nicht panisch und suchen nach irgendeiner Alternative».»

Auch in dem Vorhaben, eine Muslima gegen Amtsinhaber Peter Tschentscher (SPD) ins Rennen um das Bürgermeisteramt zu schicken, sieht Kamp-Karrenbauer trotz der aktuellen Diskussion in der Union um Migration und christliche Werte kein Problem. «Die CDU hat sich nie als eine exklusiv christliche Partei verstanden. Wir machen Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes.» Eine parteiinterne Kontroverse um die Kandidatin außerhalb der Stadtgrenzen erwarte sie deshalb nicht. «Die Strahlkraft liegt erst einmal darin, dass es gut wäre für Hamburg, wenn es wieder besser regiert wird, und dass es gut wäre für die CDU, Hamburg auch als Stadtstaat noch einmal zurückzugewinnen.»