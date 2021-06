Judo : „Kräfteraubend“: Nur ein Olympia-Ticket für zwei Judoka

Giovanna Scoccimarro aus Wolfsburg oder Miriam Butkereit aus Glinde: Nur eine der beiden norddeutschen Judoka darf im nächsten Monat bei den Olympischen Spielen in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm starten.

Hannover | Die 23-jährige Scoccimarro liegt in der Weltrangliste weit vor ihrer Teamkollegin und wäre auch 2020 für Olympia nominiert worden, wenn die Spiele in Tokio wegen der Coronavirus-Pandemie nicht um ein Jahr verschoben worden wären. In einem Interview der „Wolfsburger Nachrichten“ kritisierte die U21-Weltmeisterin von 2017 nun, dass die beiden Sportlerin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.