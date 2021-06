Arbeitsmarkt : Kostenlose Coachings für Fachkräfte und Soloselbstständige

Die Stadt Hamburg bietet Fachkräften und Soloselbstständigen aus besonders von der Corona-Pandemie betroffenen Branchen kostenlose Coachings an.

Hamburg | Viele im Luftfahrtbereich, in der Zulieferindustrie, in der Tourismus- oder der Veranstaltungsbranche Tätige seien coronabedingt in Kurzarbeit gegangen, arbeitslos geworden oder von Arbeitslosigkeit bedroht, teilte die Sozialbehörde mit. Die Coachings sollen helfen, individuelle Lösungswege in der aktuellen beruflichen Situation zu finden, und so Jobs...

