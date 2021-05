Bildung : Kostenfreies Obst an knapp 200 Schulen im Norden

Im kommenden Schuljahr beteiligen sich 199 Schulen und Förderzentren in Schleswig-Holstein an einem Programm für gesunde Ernährung.

Kiel | Dort erhalten insgesamt 39.000 Schüler kostenloses Obst, Gemüse und Milch, wie das Landwirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Das Land hat die EU-Fördermittel für das Schulobst-Programm in Höhe von knapp 1,2 Millionen Euro um 300.000 Euro aufgestockt. Im Vorjahr hatten 194 Schulen an dem Programm teilgenommen. „Das EU-Schulprogramm bleibt dank...

