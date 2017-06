Musik : Konzert zum Abschied von Chefdirigent Sir Jeffrey Tate

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Mit einem Konzert nehmen die Symphoniker Hamburg heute in der Laeiszhalle Abschied von ihrem Chefdirigenten Sir Jeffrey Tate. Der gebürtige Engländer, der seit 2009 das Orchester leitete, war am 2. Juni mit 74 Jahren in Italien gestorben. Auf dem Programm stehen Franz Schuberts «Unvollendete», Gustav Mahlers «Neunte» (4. Satz Adagio) und Johann Sebastian Bachs «h-Moll-Messe». Die Leitung des Konzerts übernimmt Ion Marin, Erster Gastdirigent der Symphoniker Hamburg. Intendant Daniel Kühnel wird eine Trauerrede halten. Im Anschluss gibt es einen Empfang, auf dem auch Kultursenator Carsten Brosda (SPD) sprechen wird.

Symphoniker Hamburg

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 08:53 Uhr