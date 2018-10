Schifffahrt : Kontrolleure wollen Abgassünder auf See vom Ufer entlarven

Schwefelschleudern in der Nordsee entdecken - das ist die Mission einer neuen Fernmessstation in Bremerhaven. Die Anlage vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) geht am heutigen Freitag ans Netz. Sie misst die Abgasfahnen vorbeifahrender Schiffe. Damit können Experten nach Angaben der Bremer Hafengesellschaft errechnen, woraus der jeweils verbrannte Kraftstoff zusammengesetzt ist.

von dpa

05. Oktober 2018, 01:34 Uhr

Ungereinigtes, schwefelhaltiges Schweröl ist seit 2015 in Nord- und Ostsee verboten. Derzeit betreibt das BSH schon Messstationen in den Zufahrten zu den Häfen Hamburg und Kiel. Weitere Stationen sind an der Warnow sowie auf Behördenschiffen geplant. An den Küsten Dänemarks und der Niederlande messen weitere Stationen die Einhaltung des Verbots. Verstöße werden anhand der gemessenen Daten sichtbar, die Schiffe von der Polizei verfolgt und die Reeder zur Kasse gebeten.