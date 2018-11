Migration : Kontrollen am Fährhafen Puttgarden: Einreise von Migranten

Dutzende Polizisten und Zollbeamte haben am Donnerstag im Fährhafen Puttgarden im Norden der Insel Fehmarn Passagiere und Fahrzeuge überprüft, die per Schiff aus Dänemark eingereist sind. Hintergrund war laut Bundespolizei, dass in den ersten zehn Monaten bereits mehr als 1000 Migranten aus Skandinavien nach Deutschland gekommen sind. Die meisten hatten in den nördlichen Nachbarstaaten demnach ablehnende Asylbescheide erhalten und kamen wieder nach Deutschland - viele von ihnen aber ohne die erforderlichen Papiere.

von dpa

23. November 2018, 05:19 Uhr

Insgesamt wurden 232 Menschen, 55 Lkw, drei Reisebusse und vier Eurocity Züge kontrolliert. Dabei wurden fünf Menschen bei einer unerlaubten Einreise ertappt, drei aus Afghanistan und zwei aus Somalia. Auch dänische Polizisten waren an der nicht angekündigten Kontrolle beteiligt.

Die Bundespolizeiinspektion Kiel bilanzierte: «Wir sehen uns in der Bedeutung unserer Kontrollen bestätigt, dies gilt für alle Kooperationspartner. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich immer auch der präventive Aspekt. Wir wollen durch unsere Präsenz darauf aufmerksam machen, dass wir da sind und dass Kontrollen stattfinden.»