Bundesländer : Konferenz der Bauminister beginnt in Kiel

Einen Monat nach dem Berliner Wohngipfel mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kommen die Bauminister der 16 Bundesländer heute in Kiel zu ihrer diesjährigen Konferenz zusammen. Im Mittelpunkt des zweitägigen Treffens steht wie schon in Berlin die Schaffung von mehr bezahlbarem Wohnraum. Die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland ist seit 1990 von 2,9 Millionen auf 1,2 Millionen gesunken, da erheblich mehr Wohnungen aus der Sozialbindung gefallen sind als neue Sozialwohnungen gebaut wurden. Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) lässt sich in Kiel von Staatssekretär Gunther Adler vertreten. Am Freitag werden die Ergebnisse des Treffens vorgestellt.

von dpa

25. Oktober 2018, 03:07 Uhr

Schleswig-Holsteins Bauminister Hans-Joachim Grote (CDU), zurzeit Vorsitzender der Bauministerkonferenz, setzt auf bessere Rahmenbedingungen für den sozialen Wohnungsbau sowie auf eine Verdichtung der Innenstädte oder den Ausbau von Dachgeschossen zu Wohnungen. Die Bundesregierung will mit dem Baukindergeld für Familien, Steuerabschreibungen für den Bau von Mietwohnungen, der Bereitstellung von mehr bundeseigenen Grundstücken und einer Milliardenoffensive im sozialen Wohnungsbau erreichen, dass bis zu 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut werden.