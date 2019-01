Bürgerschaft : Kommission für deutliche Diätenanhebung in der Bürgerschaft

Die Diäten der Abgeordneten der Hamburgischen Bürgerschaft sollten nach Ansicht einer Expertenkommission um mehr als 30 Prozent angehoben werden. Den Teilzeitparlamentariern könne so die Möglichkeit gegeben werden, sich in ihrer Doppelbelastung durch Beruf und Mandat selbst zu entlasten, sagte die frühere SPD-Abgeordnete Gesine Dräger, die dem von der Bürgerschaft zur Stärkung der Abgeordnetentätigkeit beauftragten Think Tank aus den Mitgliedern der Diätenkommission angehörte, am Freitag bei der Vorstellung der Ergebnisse.

von dpa

04. Januar 2019, 13:39 Uhr

Sie verwies auf die deutlich gestiegenen Anforderungen an die Abgeordneten, dennoch trage Hamburg beim Entgelt bundesweit «die rote Laterne». Wenn man am Modell des Teilzeitparlaments festhalten wolle, sei die «finanziell bessere Ausstattung der Abgeordneten der einzige Weg», sagte Dräger.

Die Kommission empfiehlt, sich an den Diäten des Berliner Abgeordnetenhauses in Höhe von 3850 Euro monatlich zu orientieren - das wären rund 1000 Euro oder gut 35 Prozent mehr als derzeit in Hamburg. Auch könne man sich eine Pauschale für die Kinderbetreuung vorstellen, sagte Dräger. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit sprach von einem pragmatischen Vorschlag, «der den Wünschen und Bedarfen vieler Abgeordneten sehr entgegenkommt».