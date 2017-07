Tennis : Kohlschreiber im Viertelfinale von Hamburg

Mit einem Arbeitssieg hat sich Tennisprofi Philipp Kohlschreiber ins Viertelfinale der 111. German Open am Hamburger Rothenbaum gekämpft. Der 33-jährige Augsburger besiegte am Donnerstag bei der mit knapp 1,5 Millionen Euro dotierten Veranstaltung den Franzosen Gilles Simon 6:3, 3:6, 6:2. Nächster Gegner am Freitag (15.00 Uhr/live Sky) ist der Tommy-Haas-Bezwinger Nicolas Kicker aus Argentinien nach seinem 6:4, 7:6 (9:7)-Erfolg gegen Benoit Paire (Frankreich). «Natürlich bin ich jetzt heiß darauf, ins Halbfinale einzuziehen», sagte Kohlschreiber. «Ich bin happy und habe geile Punkte gemacht.»