Kommunen : Köhlbrandbrücke wird Bundesstraße und für Lkw mautpflichtig

Die in die Jahre gekommene Köhlbrandbrücke ist von Montag an Teil der Bundesstraße B3. Rechtlich ist das Voraussetzung für eine finanzielle Beteiligung des Bundes am Bau einer neuen Querung. Lastwagenfahrer müssen nun jedoch Maut bezahlen.

Hamburg | Die Köhlbrandbrücke wird am Montag zur Bundesstraße aufgewertet und damit für Lastwagen mautpflichtig. Rechtlich wurde so zudem die Voraussetzung dafür geschaffen, dass sich der Bund an den Kosten für eine neue Köhlbrandquerung beteiligen kann, wie die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.