Fußball : Kocak will mit „96“ Sieg auf St. Pauli

Trotz der sportlichen Bedeutungslosigkeit der Partie fordert Hannovers Trainer Kenan Kocak von seinen Profis im Gastspiel beim FC St.

Hannover | Pauli nochmals eine couragierte Leistung. „Wir wollen uns in der Rückrunden-Tabelle noch etwas hocharbeiten, das können wir nicht so stehen lassen“, sagte Kocak am Freitag mit Blick auf die Partie am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). Hannover ist aktuell das drittschlechteste Rückrunden-Team und hat sechs der jüngsten sieben Spiele verloren. „Natürlich ist das...

