Parteien : Koalitionsverhandlungen in Kiel gehen wohl weiter

Die unterbrochenen Koalitionsverhandlungen in Schleswig-Holstein gehen offenkundig weiter. Am Rande eines Spitzentreffens von CDU, Grünen und FDP sagte CDU-Landeschef Daniel Günther am Donnerstagabend, die drei möglichen Partner seien auf einem guten Weg. Grünen-Verhandlungsführerin Monika Heinold sagte, «ich bin gewillt, die Reise nach Jamaika weiter zu gehen». Die zunächst gut laufenden Verhandlungen seien zuletzt jedoch etwas ins Stocken geraten. Nach gut einer Stunde hatten Günther, Heinold und FDP-Landeschef Heiner Garg gemeinsam das Büro von CDU-Mann Günther verlassen. Offenkundig ging es darum, ein gemeinsames Papier abzustimmen.

von dpa

erstellt am 08.Jun.2017 | 18:43 Uhr