Parteien : Koalitionsgespräche zwischen SPD und Grüne: Stadtentwicklung

Die Hamburger SPD und die Grünen wollen ihre Koalitionsverhandlungen heute fortsetzen. Bei den Gesprächen im Rathaus steht das Thema Stadtentwicklung an. Dabei soll es auch um die Schaffung einer möglichst autofreien Innenstadt gehen. Dieser Punkt war bereits am Sonntag behandelt worden. Die Vertreter beider Seiten hatten aber noch keine Einigung erzielt, ebenso wenig wie beim strittigen Projekt der Autobahn A26-Ost, die im Süden Hamburgs eine Verbindung zwischen der A1 und der A7 schaffen soll. Dieses Vorhaben soll wie die Flughafen-Entwicklung beim Thema Wirtschaft zur Sprache kommen, das nach Angaben einer Grünen-Sprecherin möglicherweise am Mittwoch behandelt wird.

Avatar_shz von dpa

18. Mai 2020, 01:54 Uhr

Der massive Wohnungsbau in Hamburg ist wenig kontrovers. Im Wahlkampf hatte vor allem die SPD das Thema für sich reklamiert. Die Grünen befürworteten aber ebenfalls das Ziel, jährlich 10 000 neue Wohnungen zu bauen. Die Gebäude sollten aber verstärkt mit Holz und damit nachhaltiger gebaut werden, hieß es.