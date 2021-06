Bahn : Knorr-Bremse übernimmt Zugtoiletten-Hersteller

Der Bremsen-Hersteller Knorr-Bremse übernimmt einen der weltweit größten Anbieter von Zugtoiletten, die Firma Evac aus Wedel bei Hamburg.

Wedel | Sie habe weltweit über 100.000 integrierte Sanitärsysteme in Regional- und Hochgeschwindigkeitszügen installiert. „Dieses Marktsegment wird sich in den nächsten Jahren durch überdurchschnittliche Wachstumschancen auszeichnen“, sagte Knorr-Bremse-Vorstand Jürgen Wilder am Dienstag in München. Mit der Übernahme „erweitern wir unser Know-how im Bereich d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.