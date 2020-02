Fußball : Knieverletzung: HSV-Spieler Dudziak droht «längerer Ausfall»

Avatar_shz von dpa

15. Februar 2020, 16:21 Uhr

Dem Hamburger SV droht im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga ein längerer Ausfall seines Mittelfeldspielers Jeremy Dudziak. Der 24-Jährige musste am Samstag beim 1:1 bei Hannover 96 in der zweiten Halbzeit mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden. «Es ist nicht gut. Da ist ein längerer Ausfall zu befürchten. Mehr kann ich noch nicht sagen», meinte HSV-Trainer Dieter Hecking nach dem Spiel. Seine Mannschaft trifft am nächsten Samstag im Hamburger Derby auf Dudziaks Ex-Club FC St. Pauli.