Denkmäler : Klosterbuch soll Kulturregion Pommern stärken

Ein Klosterbuch soll künftig einen Überblick über die Klöster im historischen Pommern beiderseits der Oder geben.

Greifswald | „Wir werden nicht nur ein wissenschaftliches Standardwerk in Angriff nehmen“, sagte Oliver Auge, Leiter des Projektes am Montag zum Start einer Arbeitsstelle in Greifswald. Es gehe auch darum, die Kulturregion bewusster zu machen und touristisch zu stär...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.