Gesundheit : Kliniken im Land rüsten sich für Anstieg der Corona-Fälle

Avatar_shz von dpa

25. März 2020, 06:22 Uhr

Krankenhäuser in Schleswig-Holstein bereiten sich mit verschiedenen Maßnahmen auf einen Anstieg von Corona-Fällen vor. So haben sie wie das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) bereits freiwillige Helfer angeworben oder haben dies in den kommenden Tagen vor, wie eine Abfrage der Deutschen Presse-Agentur bei einigen großen Krankenhäusern im Land ergab. Zudem gibt es Umorganisationen in einigen Häusern wie dem Westküstenklinikum in Heide, die personelle Kapazitäten freisetzen. Generell sehen sich die Häuser bisher gut aufgestellt.