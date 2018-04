Gesellschaft : Kliniken im Land begrüßen Neugeborene mit Geschenken

von dpa

07. April 2018, 10:15 Uhr

Viele Geburtskliniken in Schleswig-Holstein begrüßen ihre Neugeborenen mit kleinen Geschenken. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Krankenhäusern in Schleswig-Holstein. Meist handelt es sich nach Angaben der Kliniken dabei um kleine Aufmerksamkeiten, die mit dem Namen der Klinik bedruckt sind. In den Frauenkliniken des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in Lübeck und Kiel hat das Begrüßungsgeschenk aber auch einen ernsthaften Hintergrund. Dort gibt es seit Februar dieses Jahres für die Neugeborenen Schlafsäcke, die dem plötzlichen Kindstods vorbeugen sollen. Möglich sei das aber nur mit Hilfe von Spendern, sagte der Geschäftsführer des UKSH Freunde- und Fördervereins, Pit Horst.