Gesundheit : Klinik braucht Blutspenden: Angestaute Operationen

Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) sucht zur Bewältigung der durch die Pandemie angestauten Operationen dringend nach Blutspendern.

Hamburg | Zwar habe es im Coronajahr 2020, anders als in anderen Kliniken, 13 Prozent mehr Bluttransfusionen als im Vorjahr gegeben, teilte das UKE am Freitag mit. „Doch mit dem Aufblühen des öffentlichen Lebens in den vergangenen Wochen zeichnen sich jetzt wieder sinkende Zahlen ab“, sagte der Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin, Sven Peine. Ohne...

