Leute : Klimaaktivistin Greta Thunberg jetzt auch in Wachs

Die nach Angaben der Veranstalter weltweit erste Wachsfigur von Klimaaktivistin Greta Thunberg soll demnächst im Hamburger Panoptikum stehen. «Kaum eine andere Persönlichkeit stand in den vergangenen Monaten so im Zentrum des öffentlichen Interesses wie Greta Thunberg», teilte das Panoptikum am Mittwoch in der Hansestadt mit. Als Initiatorin der Friday-for-Future-Bewegung und mit ihrem Einsatz für ein Umdenken der Klimapolitik finde die 17-jährige Schwedin weltweit Beachtung. «Damit ist sie für viele Menschen zum Vorbild für klimaschonendes Handeln geworden und hat somit einen Platz im Panoptikum verdient», hieß es.

Avatar_shz von dpa

22. Januar 2020, 13:19 Uhr

Greta werde die erste Wachsfigur im Panoptikum sein, die je nach Jahreszeit verschiedene Kleidung tragen werde. Die Herstellung der Wachsfigur übernahm ein Team um Bildhauer Gottfried Krüger, der bereits seit mehr als 30 Jahren für das Panoptikum arbeitet. Die Wachsfigur soll am Mittwoch (29. Januar) vorgestellt werden.