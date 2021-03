Landtag : Klares Landtagsvotum gegen Rassismus: Lob für Regierungsplan

Aufklärung schon in der Kita, mehr Vielfalt im öffentlichen Dienst, diskriminierungsfreie Sprache - mit einem Bündel von Maßnahmen will der Norden Rassismus bekämpfen. In der Bewertung des Themas ist die Übereinstimmung im Landtag groß. Dort kommen auch Emotionen auf.

Kiel | Landtag und Landesregierung haben am Donnerstag ein deutliches Bekenntnis gegen Rassismus abgelegt. „Unser Ziel ist klar: Alle Menschen sollen in Schleswig-Holstein diskriminierungsfrei und ohne Angst leben können“, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) im Landtag. Die Landesregierung will bis zur Sommerpause einen Aktionsplan gegen Ra...

