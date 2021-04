Energie : Klage gegen Offshore-Windpark vor Sylt dreht weitere Runde

Der Rechtsstreit um den Offshore-Windpark „Butendiek“ vor Sylt wird eine weitere Runde drehen.

Leipzig | Der Rechtsstreit um den Offshore-Windpark „Butendiek“ vor Sylt wird eine weitere Runde drehen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verwies am Donnerstag eine Klage des Naturschutzbundes (Nabu) in Teilen zur erneuten Verhandlung zurück an das Hamburgische Oberverwaltungsgericht (OVG). (Az. BVerwG 4 C 2.19) Die Umweltschützer wollen erreichen, dass ...

