Fußball : Kittel fehlt im Training: Walter hofft auf rasche Rückkehr

Fußball-Profi Sonny Kittel vom Zweitligisten Hamburger SV hat nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung im Testspiel gegen Wacker Innsbruck (1:0) in der Trainingseinheit am Donnerstagvormittag gefehlt.

Hamburg | Der 27 Jahre alte Offensivspieler war am Mittwoch in der 20. Minute von seinem Gegenspieler Robert Matic rustikal gefoult und anschließend minutenlang behandelt worden. Kittel kehrte zwar noch einmal kurz aufs Spielfeld zurück, doch nach dem Schlag auf das Wadenbeinköpfchen ging es für ihn nicht weiter. „Es tat zu weh an der Stelle“, berichtete HSV...

