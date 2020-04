Gesundheit : Kita-Notbetreuung auch für berufstätige Alleinerziehende

Avatar_shz von dpa

16. April 2020, 18:44 Uhr

Schleswig-Holstein will im Zuge der Corona-Lockerungen die Kita-Notbetreuung ausbauen. So sollen ab Montag berufstätige Alleinerziehende ihre Kinder betreuen lassen können, teilte Familienminister Heiner Garg (FDP) am Donnerstag in Kiel nach Beratungen der Koalitionsspitzen von CDU, Grünen, und FDP mit. Änderungen gebe es auch bei Eltern, die in Bereichen der kritischen Infrastruktur wie Krankenhäuser oder Polizei arbeiten. Künftig reiche es aus, wenn ein Elternteil in solch einem Beruf arbeitet und nicht mehr beide. Die Gruppengröße von maximal fünf Kindern in einem Raum werde beibehalten.