Schifffahrt : Kiribatische Seeleute bangen nach Corona-Odyssee um Jobs

Die wegen der Corona-Krise seit Monaten in Hamburg festsitzenden Seeleute aus dem Pazifikstaat Kiribati haben ihre Regierung aufgefordert, den Umgang mit der Pandemie zu ändern.

Hamburg | „Wir sind sehr in Sorge, ob wir künftig wieder Arbeit bekommen“, sagte Kapitän Tekemau Kiraua in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur. Denn „wenn unsere Regierung so weitermacht und ihr Verhalten im Umgang mit der Corona-Pandemie nicht grundlegend ändert, werden sich die Reedereien nach anderen Leuten umsehen.“ Kiribati gilt als eines der wenigen c...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.