Gesundheit : Kirchen gedenken der Opfer der Corona-Pandemie

Die Nordkirche und das Erzbistum Hamburg haben rund ein Jahr nach dem ersten Lockdown der Opfer und den Leidtragenden der Corona-Pandemie mit einem ökumenischen Gottesdienst gedacht.

Kiel | Ministerpräsident Daniel Günther sagte in einer Videobotschaft am Sonnabend in der Kieler Kirche St. Nikolai, er sei den Kirchen sehr dankbar, „dass sie uns allen die Gelegenheit geben, das, was wir erlebt haben, vor Gott zu tragen“. Fast 1400 Menschen in Schleswig-Holstein seien bisher an oder mit Corona gestorben. „An die denken wir heute und an ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.