Religion : «Kippa-Tag» soll Austausch und Zivilcourage fördern

Beim Hamburger «Kippa-Tag» auf dem Joseph-Carlebach-Platz im Grindelviertel sind Bürger heute eingeladen, sich mit jüdischen Mitbürgern auszutauschen und für Toleranz und Respekt einzustehen. «Wir wollen ein Zeichen setzen, dass für Aggressivität und Gewalttätigkeit gegenüber dem jüdischen Glauben in unserer Zivilgemeinschaft kein Platz ist», sagte Michal Hirsch, eine der Organisatoren am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

von dpa

14. Mai 2018, 00:45 Uhr

Im Programm stehen Kurzbeiträge aus der jüdischen Studentenschaft, des Probstes Karl-Heinrich Melzer der evangelischen Nordkirche, des Landesrabbiners Shlomo Bistritzky und von Daniel Abdin, Vorsitzender des Rates der Islamischen Gemeinschaften in Hamburg. Vorort werden kostenlos Kippas verteilt, mit denen Teilnehmer ihre Solidarität mit jüdischen Mitbürgern zeigen können.

In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich das Klima gegenüber Juden in Deutschland deutlich verschlechtert, kritisierten zuletzt Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) und Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU). Im April hatten antisemitische Übergriffe in Berlin deutschlandweit für Empörung gesorgt. Der Präsident des Zentralrates der Juden, Josef Schuster, hat jüdischen Mitbürgern deswegen wiederholt davon abgeraten, sich offen mit Kippa zu zeigen. Daraufhin gab es bereits in vielen anderen Städten Aktionstage.