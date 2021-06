Film : Kino-Öffnungen: Filmförderung lockt mit Freikarten

Anlässlich der Kino-Öffnungen am 1. Juli in der Corona-Krise lockt die MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein Zuschauer mit Kinofreikarten zurück in die Säle.

Hamburg | Am Startwochenende gebe es von Donnerstag bis Sonntag unter dem Motto „MOIN - Die erste Runde geht auf uns“ in 34 Kinos in Schleswig-Holstein und 16 Kinos in Hamburg jeweils eine Umsonst-Vorstellung. „Mit der Aktion möchten wir uns bedanken: Für das Durchhalten in der Krise und für die Unterstützung für die Kinos“, sagt Helge Albers, Geschäftsführer d...

