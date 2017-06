Auszeichnungen : Kinderhilfswerk-Auszeichnung geht unter anderem nach Glinde

Den mit 5000 Euro dotierten Preis Goldene Göre des Deutschen Kinderhilfswerkes bekommt in diesem Jahr das Projekt «Generation Z» aus Bonn. Mit der Goldenen Göre werden Projekte ausgezeichnet, bei denen Kinder und Jugendliche beispielhaft an der Gestaltung ihrer Lebenswelt mitwirken, wie das Kinderhilfswerk am Sonntag bei der Verleihung in Rust mitteilte.