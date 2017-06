Umwelt : Kinder werben für das Weltnaturerbe Wattenmeer

Hintergrund ist die erste «Ocean Conference» der Vereinten Nationen in New York. Dort diskutieren bis Freitag hunderte Wissenschaftler und Entscheidungsträger unter anderem, wie der fortschreitende Verlust mariner Biodiversität gestoppt werden kann. Der NABU forderte angesichts des kritischen Zustands der Ozeane ein entschlosseneres Handeln der Staatengemeinschaft: Auch Deutschland sei in der Pflicht, hieß es.

Werbespot

von dpa

erstellt am 08.Jun.2017 | 15:56 Uhr