Unfälle : Kind von Bus erfasst: Neunjähriger weiterhin in Lebensgefahr

Der neunjährige Junge, der am Freitag in Lübeck von einem Bus angefahren worden ist, schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Montag mit. Das Kind fuhr mit seinem Fahrrad plötzlich auf einen Fußgängerüberweg. Die 55 Jahre alte Busfahrerin leitete zwar eine Vollbremsung ein, erfasste den Jungen aber mit der Front des Busses. Der Neunjährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Durch die abrupte Bremsung verletzte sich auch ein neunjähriges Mädchen im Bus leicht.

von dpa

06. August 2018, 14:50 Uhr

Die Lübecker Staatsanwaltschaft ließ die Unfallstelle noch am Freitagabend von einem Sachverständigen untersuchen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.