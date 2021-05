Brände : Kind und Jugendlicher sollen Hallen-Feuer verursacht haben

Für den Brand einer Sporthalle mit Millionenschaden in Neumünster sind möglicherweise ein Kind und ein Jugendlicher verantwortlich.

Neumünster | Gegen die beiden habe sich der Tatverdacht erhärtet, am Dienstagabend einen Müllcontainer neben der Halle in Brand gesetzt zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Kind sei noch nicht strafmündig. Gegen den Jugendlichen, der in einer Jugendeinrichtung lebt, wurde Haftbefehl erlassen und gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Sporthalle bran...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.