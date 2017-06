Prozesse : Kiez-Größe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor Gericht

Die Hamburger Kiez-Größe Karl-Heinz Schwensen muss sich erneut wegen Fahrens ohne Führerschein vor Gericht verantworten. Der 63-Jährige hatte gegen ein Urteil des Amtsgerichts Hamburg vom 13. Juli 2011 Berufung eingelegt. Das Gericht hatte ihn damals zu 110 Tagessätzen à 100 Euro verurteilt. Schwensen soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Abend des 2. Februar 2011 mit einem Mercedes ohne Fahrerlaubnis die Balduinstraße auf St. Pauli befahren haben. Das Landgericht hatte bereits am 4. November 2013 über eine Berufung entschieden. Dagegen ging Schwensen jedoch erfolgreich in Revision. Nun muss eine Strafkammer am Landgericht erneut entscheiden.

von dpa

erstellt am 02.Jun.2017 | 03:30 Uhr