Fußball : Kiels Serra fällt für U21-EM aus: Appelkamp rückt nach

Stürmer Janni Serra von Holstein Kiel fällt für die Finalrunde der U21-Europameisterschaft aus.

Frankfurt am Main | Für ihn rückt der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler Shinta Appelkamp von Fortuna Düsseldorf ins Aufgebot von U21-Coach Stefan Kuntz, wie der Deutsche Fußball-Bund am Sonntag mitteilte. Der 23 Jahre alte Serra hatte bereits am Samstag das Rückspiel in der Bundesliga-Relegation mit Kiel gegen den 1. FC Köln verpasst und fehlt nun auch bei der Endrunde ...

