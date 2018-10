Handball : Kiels Handballer spielen Pokal-Viertelfinale am 27. November

Die Handballer des THW Kiel tragen ihr Viertelfinalspiel im DHB-Pokal bereits am 27. November aus. Eigentlich war die Runde der acht besten Teams für den 17. und 18. Dezember terminiert, doch zu diesem Zeitpunkt steht die Kieler Arena wegen einer anderen Veranstaltung nicht zur Verfügung.

von dpa

25. Oktober 2018, 10:06 Uhr

Ebenfalls endgültig festgelegt sind die Spiele der «Zebras» in der dritten Qualifikationsrunde im EHF-Cup. Am 18. November (15.00 Uhr) spielt der THW vor heimischem Publikum gegen Drammen HK. Das Rückspiel beim norwegischen Pokalsieger wird am 25. November um 16.00 Uhr angepfiffen. Der Sieger qualifiziert sich für die Gruppenphase.