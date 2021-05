Handball : Kiels Handballer schlagen Paris Saint-Germain mit 31:29

Titelverteidiger THW Kiel hat einen kleinen Schritt Richtung Einzug in das Final-Turnier der Handball-Champions-League getan.

Kiel | Der deutsche Rekordmeister gewann am Mittwochabend sein Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain mit 31:29 (14:15). Beste Werfer waren Harald Reinkind mit zehn Toren für Kiel sowie Dylan Nahi mit acht Treffern für die Franzosen, die im Rückspiel in der kommenden Woche Heimrecht haben. Paris kam in der Anfangsphase zu schnellen Ballgewinnen, ...

