Handball : Kiels Handballer nach 33:29 über Celje jetzt auf Platz drei

Die Handballer des THW Kiel haben ihr Champions-League-Heimspiel gegen den slowenischen Vertreter RK Celje gewonnen.

Kiel | Durch das 33:29 (19:15) verbesserte sich der deutsche Rekordmeister am Dienstag mit 14:12 Punkten auf den dritten Platz in der Vorrundengruppe B. Beste Werfer der Zebras waren Niclas Ekberg und Magnus Landin mit je fünf Treffern. Für die Slowenen war Tadej Mazej sechsmal erfolgreich. Nach einem guten Start in die Partie leisteten sich die Gastgeber...

