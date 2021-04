Handball : Kiels Handballer in der Champions League jetzt gegen Paris

Titelverteidiger THW Kiel trifft im Viertelfinale der Handball-Champions League wie erwartet auf Paris Saint-Germain.

Kiel | Der französische Meister gewann am Donnerstag auch das Achtelfinal-Rückspiel gegen den slowenischen Titelträger RK Celje. Nach dem 37:24 im Hinspiel setzte sich das Team um den dänischen Superstar Mikkel Hansen im zweiten Duell mit 31:23 durch. In der Runde der besten acht europäischen Vereinsmannschaften tritt der THW zunächst in eigener Halle an....

