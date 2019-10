Handball : Kiels Handballer besiegen Aufsteiger Nordhorn 31:23

Der THW Kiel hat den nächsten Schritt in Richtung Tabellenspitze der Handball-Bundesliga gemacht. Der Rekordmeister gewann am Donnerstag sein Heimspiel gegen den Aufsteiger HSG Nordhorn-Lingen 31:23 (14:13). Mit jetzt 12:2 Punkten verbesserten sich die «Zebras», die eine Partie weniger ausgetragen haben als die Konkurrenz, auf den zweiten Platz hinter der TSV Hannover-Burgdorf (14:2). Beste Werfer des Spiels mit je sieben Toren waren Lukas Nilsson und Niclas Ekberg für Kiel sowie Robert Weber für die Gäste.

Avatar_shz von dpa

10. Oktober 2019, 20:53 Uhr

THW-Trainer Filip Jicha schonte einige seiner Stammkräfte. Der Tscheche beorderte auf den Außenpositionen Rune Dahmke und Ole Rahmel sowie im Tor Dario Quenstedt in die Startformation. Später bekam auch Nachwuchsspielmacher Gisli Kristjansson einige Einsatzzeit.

Das Tabellenschlusslicht aus Nordhorn spielte mutig mit, führte in der fünften Minute sogar mit 4:2. Die Gäste schafften es bis zur Halbzeit, die Anzahl der Fehler gering zu halten. Nach dem Seitenwechsel setzte sich die individuelle Klasse der «Zebras» aber immer mehr durch.

Für die Kieler geht die Terminhatz derweil unvermindert weiter. Schon am Samstag (17.30 Uhr/Sky) treten die Norddeutschen in der Vorrunde der Champions League bei Titelverteidiger Vardar Skopje in Nordmazedonien an.