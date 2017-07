Schiffbau : Kiellegung von zwei Schiffen der Seenotretter in Rostock

Rostock (dpa) - Auf der Werft Tamsen Maritim in Rostock werden heute zwei neue Seenotrettungsboote der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger auf Kiel gelegt. Es handelt sich um modifizierte Nachbauten der sogenannten 9,5-/10,1-Meter-Klasse der DGzRS, von denen bereits 22 Boote im Dienste der Seenotretter sind. Sie kommen in allen Revieren der deutschen Gebiete von Nord- und Ostsee zum Einsatz und werden von Freiwilligen-Besatzungen gefahren. Einer der Neubauten könne dank der Förderung durch die Deutsche Fernsehlotterie künftig als Ausbildungsstation in Neustadt in Holstein verwendet werden, hieß es. Der Standort des zweiten Bootes ist noch nicht geklärt. Insgesamt unterhält die DGzRS auf 54 Stationen in Nord- und Ostsee 60 Schiffe und Boote.

erstellt am 01.Aug.2017 | 00:12 Uhr