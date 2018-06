Feste : Kieler Woche mit stimmungsvollem Bilderbuch-Auftakt

Segeln, Musik, Spiel und Spaß - die Kieler Woche fasziniert schon am Auftaktwochenende wieder ein Millionenpublikum. Bundespräsident Steinmeier dröhnte das Eröffnungssignal «Leinen Los!» und entspannte sich von Berliner Krisentagen. Auch die Polizei ist zufrieden.

von dpa

17. Juni 2018, 15:52 Uhr

Friedlich, fröhlich und mit Riesenandrang - so hat die 124. Kieler Woche begonnen. Die Stadt sprach am Sonntag von einem Auftakt nach Maß. «Bisher ist alles prima gelaufen», sagte Veranstaltungsleiter Philipp Dornberger der Deutschen Presse-Agentur. «Die Stimmung ist toll.» Seit Freitag stürzten sich nach Schätzungen der Stadt schon rund eine Million Menschen in den bunten Festtrubel.

Die traditionellen Signale zur Eröffnung gaben am Samstagabend auf dem Rathausplatz vor tausenden Besuchern bei freundlichem Wetter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Der Regierungschef erledigte erstmals das Glasen mit mehreren Schlägen auf eine Schiffsglocke. Steinmeier folgte mit dem lauten Typhonsignal «Leinen los!» (lang-kurz-kurz-lang). Für Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) war es ein besonderes Zeremoniell: Er feierte gleichzeitig seinen 46. Geburtstag.

Zum größten Sommerfest im Norden Europas und zum weltgrößten Segelereignis werden bis zum Sonntag nächster Woche drei Millionen Besucher aus aller Welt erwartet. Er finde es großartig, mit welcher Leidenschaft und Freude die Kieler den Segelsport feiern, sagte Steinmeier bei seinem Premierenbesuch. Er erlebte gleich den typischen Wettermix zur Kieler Woche: Die Sonne schien, es war bedeckt und es gab kräftige Regengüsse.

Steinmeier sprach von einem wunderbaren Fest und genoss sichtbar sein maritimes Besuchsprogramm. «Sie glauben gar nicht, wie gern ich nach dieser Woche in Berlin hier bin», sagte Steinmeier bei einem Empfang im Rathaus angesichts der politischen Turbulenzen in der Hauptstadt. Dorthin musste am Sonntag Günther - zum Krisengespräch in Sachen Asylpolitik der Union.

Steinmeier unternahm in Kiel nach dem Besuch eines Segelcamps mit Jugendlichen einen Törn auf der «Thor Heyerdahl». Der Dreimaster ist oft als schwimmendes Klassenzimmer mit Schülern unterwegs. Steinmeier machte mit beim Segelsetzen und stand auch am Steuerrad.

«Gemeinsam auf See, auf einem Segelboot zumal, da lernen wir einander besser kennen als im Chatroom oder auf Instagram», sagte er am Abend. Der Törn sei ein großartiges Erlebnis gewesen. Die Begeisterung für Wind, Wasser und Wellen frage nicht nach Herkunft, Aussehen oder Glauben. «Wenn wir miteinander reden und miteinander vorankommen, wenn wir gemeinsam feiern, uns gegenseitig nicht mehr als Bedrohung sehen, sondern als Bereicherung, dann ist das doch eine der größten Errungenschaften überhaupt.»

Bei den Segelregatten vor Kiel sind 4000 Sportler aus 60 Nationen dabei. Erstmals können auf vier großen Videowänden in der Innenstadt die Wettfahrten live verfolgt werden.

Für Musikfreunde gibt es 400 Konzerte von Pop und Rock bis Jazz und Klassik. Fast alle sind kostenlos. Der Internationale Markt bietet landestypische Speisen, Getränke und Kunsthandwerk aus 32 Nationen. «Es gibt noch internationale Märkte ohne Strafzölle», sagte Günther zu Steinmeier angesichts der weltweiten Handelskonflikte.

Für die Austragung der Kieler Woche stellt die Stadt rund zwei Millionen Euro aus ihrem Haushalt bereit. Sponsoren stocken das Budget noch kräftig auf. Zum Schutz der Besucher hat die Polizei die Zahl der eingesetzten Beamten etwas erhöht. Sie registrierte bisher nur wenige Straftaten.

Ihren politischen Höhepunkt erlebte die Kieler Woche am Sonntag mit der 14. Verleihung des Weltwirtschaftlichen Preises. Das Institut für Weltwirtschaft (IfW) ehrte den Gründer des Weltwirtschaftsforums in Davos, Klaus Schwab, den Niederländer Bas van Abel, der das Unternehmen Fairphone gründete, sowie den US-Ökonomen und Nobelpreisträger Robert Shiller. Das IfW würdigt mit dem undotierten Preis gemeinsam mit der Stadt und der IHK Schleswig-Holstein in den Kategorien Politik, Wirtschaft und Wissenschaft Vordenker einer weltoffenen, marktwirtschaftlichen und sozialen Gesellschaft.